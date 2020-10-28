عرعر 11 ربيع الأول1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بالحدود الشمالية‬ يوم الأحد القادم، ورشة عمل قانونية -عن بعد - عن "جميع ما يهم الموظف في القطاع الخاص حسب ما جاء في نظام العمل السعودي".وستتناول الورشة عددا من المحاور من أبرزها التعريف لبعض المصطلحات القانونية، وأنواع عقود العمل, ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات، وإنهاء عقد العمل، والخلافات .// انتهى //16:23ت م0128