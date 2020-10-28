مكة المكرمة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأطلق معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى اليوم الموسم الأول لبرنامج الملتقى الثقافي المفتوح "عن بُعد" لمناقشة العديد من الموضوعات في مجال اللسانيات التطبيقية، وتعليم اللغة العربية وتعلُّمها لغةً ثانية من أجل توفير بيئة محفزة للتعلُّم والتعليم، وتحسين الجودة من خلال التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس في معهد تعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي النوعي في مجال الدراسات اللسانية التطبيقية، وتسخير نتائج البحث فيها لتحسين برامج تعلُّم اللغة العربية وتعليمها.وبين عميد المعهد الدكتور حسن بخاري أن المعهد يسعى للارتقاء بمهارات أعضائه ومنسوبيه، وتشجيعهم على تقديم خبراتهم في سبيل خدمة العلم والمجتمع والسعي إلى التميز في تقديم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لافتًا إلى أن الملتقى الثقافي سيتناول عدة مواضيع من حيث بناء منهج تعليم اللغة، وتفنيد المقررات اللسانية في الجامعات العربية والغربية، بالإضافة إلى مناقشة التراكيب الشائعة في تعليم اللغة العربية، وسرد التجارب والخبرات في تعليم لغة الضاد، من خلال 7 لقاءات تقام مساء كل يوم أربعاء خلال الفترة 28 أكتوبر - 9 ديسمبر 2020م.من جانبه أفاد وكيل معهد تعليم اللغة العربية للتدريب الدكتور أيمن المنصوري أن الملتقى يفتح الباب للمهتمين والمختصين في تعلُّم اللغة العربية وتعليمها لغةً ثانيةً لمشاركة خبراتهم، والتبادل المعرفي والثقافي من خلال مدارسة القضايا الأكاديمية المهمة في تعلُّم اللغات وتعليمها لغير أهلها مبينا أن الملتقى هو البداية لعدد من برامج التدريب والتطوير في المعهد التي ستقام لاحقًا هادفةً إلى تحقيق رسالة المعهد السامية في خدمة اللغة العربية والثقافة الإسلامية.// انتهى //16:33ت م0130