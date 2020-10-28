ثقافي / "حُبّ النبي صلى الله عليه وسلم" .. محاضرات بمكتب الدعوة بطلعة التمياط غداً
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
رفحاء 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط غدًا ست محاضرات بعنوان "حُب النبي صلى الله عليه وسلم " في عدد من الجوامع والمساجد بعد صلاة المغرب والعشاء يُقدمها عدد من المشايخ .
وتأتي المحاضرات ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية للمكتب لتوعية الناس بأمور دينهم وفق المنهج الوسطي المبني على سماحة الإسلام والحكمة في الدعوة إلى الله .
// انتهى //
16:44ت م
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