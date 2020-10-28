رفحاء 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط غدًا ست محاضرات بعنوان "حُب النبي صلى الله عليه وسلم " في عدد من الجوامع والمساجد بعد صلاة المغرب والعشاء يُقدمها عدد من المشايخ .وتأتي المحاضرات ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية للمكتب لتوعية الناس بأمور دينهم وفق المنهج الوسطي المبني على سماحة الإسلام والحكمة في الدعوة إلى الله .// انتهى //16:44ت م0131