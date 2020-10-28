تونس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسعبرت تونس عن استيائها العميق من الحملة "التي تقودها بعض الجهات باسم حرية التعبير والتي تستفز مشاعر ومقدسات المسلمين وتمس أشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم".وقالت في بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم" وإذ تعرب تونس عن استنكارها ورفضها لهذه الممارسات التي من شأنها أن تغذي نزعة التطرف والإرهاب، فإنها تدعو إلى النأي بالمقدسات عن الصراعات السياسية والإيديولوجية وتكريس قيم التسامح والحوار بين الشعوب".// انتهى //16:48ت م0133