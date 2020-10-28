المنامة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,427.18 بانخفاض قدره 0.29 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 631.77 بارتفاع قدره 0.44 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و883 ألفا و280 سهما بقيمة إجمالية قدرها 918 ألفا و290 دينارا بحرينيا نُفّذت من خلال 75 صفقة.// انتهى //16:49ت م0134