أديس أبابا 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسدعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد إلى العمل على ضمان سلمية الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في تنزانيا.وحث رئيس المفوضية الأفريقية في بيان للمفوضية جميع الفاعلين والأحزاب السياسية وأنصارها على المشاركة في العملية الانتخابية بصورة سلمية، والامتناع عن أعمال العنف، مطالباً السلطات بضمان مناخ يمكّن المواطنين من التصويت بشكل آمن وسلمي.وأضاف البيان أن رئيس المفوضية يود التذكير بالأشواط التي قطعتها جمهورية تنزانيا الاتحادية حتى الآن على درب بناء حكم ديمقراطي وسلام دائم، ويدعو إلى جعل انتخابات 28 أكتوبر 2020 العامة فرصة متجددة لترسيخ الديمقراطية والسلام في البلاد.// انتهى //16:49ت م0135