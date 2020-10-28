الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح بوابة القبول الإِلِكْتُرُونِي للراغبين في التسجيل ببرامج التطبيقي المسائي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي ١٤٤١ / ١٤٤.ويبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق ٢٢ /٣ /١٤٤٢ ويستمر حتى ٢ /٤ /١٤٤٢ هـ لبرنامج البكالوريس، وحددت مواعيد التسجيل لدبلوم الكليات التقنية ( للبنات مسائي ) من يوم الأحد الموافق ٧ /٤ /١٤٤٢، وستغلق البوابة نهاية يوم الثلاثاء الْمُوَافِق ١٦ / ٤ / ١٤٤٢هـ .ويستهدف البرنامج جميع أفراد المجتمع من المواطنين و المقيمين، ويشمل برنامج البكالوريس (بكالوريس المحاسبة)، كما يشمل الدبلوم (دبلوم محاسبة و إدارة مكتبية و تسويق و التصميم).وللتسجيل في البرنامج عبررابط القبول للكليات التقنية https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate///انتهى//16:51ت م0137