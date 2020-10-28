بيروت 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي ببيروت اليوم وفداً روسياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافزنتيف ومشاركة كل من: رئيس الإدارة المركزية في وزارة الدفاع ميخائيل ميزنتسيف، ومبعوث وزير الخارجية لسوريا ألكسندر كينشاك، والسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، ووفد من وزارة الدفاع ضم: الفريق ستانيسلاف غدزيماغوميدوف، والجنرال يغوروف، والجنرال ألكسندر زورين، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية ومستشاري الرئيس خضر طالب والسفير جبران صوفان.وأفاد المكتب الإعلامي في السراي أن الوفد تداول مع الرئيس دياب أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين، متمنياً أن يتمثّل لبنان فيه بأعلى مستوى، ولافتاً النظر إلى أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوفرة، بحيث إن الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، مع تأكيد أن النازحين يريدون العودة إلى ديارهم.// انتهى //16:52ت م0138