لندن 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسوقّعت بريطانيا والهند اليوم اتفاقيات ثنائية في مجالات الخدمات المالية والبنية التحتية والتمويل المستدام.جاء ذلك خلال لقاء وزيري المالية البريطاني ريتشي سوناك مع نظيره الهندي نيرمالا سيتارامان ضمن فعاليت الحوار الاقتصادي والمالي العاشر (EFD) بين المملكة المتحدة والهند.وأكد وزير المالية البريطاني في بيان أن العلاقة الاقتصادية والمالية بين المملكة المتحدة والهند لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات العالمية الماثلة.وأوضح أن بلاده والهند عززتا سقف طموحهما لتقوية العلاقات الثنائية من خلال الاتفاقية التي تؤطر لزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتأمينها.كما جدد المسؤولان بحسب بيان للحكومة البريطانية التزام بلاديهما بالعمل معاً لقيادة التعافي الاقتصادي العالمي وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة انتشار فيروس كورونا.// انتهى //16:54ت م0140