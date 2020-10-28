الجزائر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمحافظتي برج بوعريريج وتيبازة، كما دمرت مخبأ يحتوي على كمية من الذخيرة بمحافظة ميلة.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها أوقفت 42 مهربا في عدد من محافظات البلاد، وحجزت 23 مركبة وأغراض معدة للتهريب.وأشار البيان إلى توقيف حرس الحدود البحري الجزائري 145 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع في اتجاه السواحل الأوروبية.// انتهى //16:55ت م0141