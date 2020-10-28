الدمام 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم , عددا من مشروعات الأمانة التنموية في حاضرة الدمام , يرافقه المستشار العام لوزير الشؤون البلدية والقروية إيهاب الحشاني.وشملت الزيارة المشروعات التي تنفذها الأمانة في كورنيش الخبر للمرحلة الرابعة، وممشى الأمير تركي، وبعض الطرق المحورية الجديدة، إلى جانب الوقوف على الواجهة البحرية بالدمام، والاطلاع على أبرز المشروعات المنفذة، والمشروعات التي يتم تنفيذها والمستقبلية والخاصة بأنسنة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.كما تم زيارة غرفة العمليات في وكالة التعمير والمشاريع، واطلعوا على غرفة الـBIM التي تُعنى بنمذجة بيانات المشروعات من خلال غرفة الواقع الافتراضي للاطلاع على التصاميم الخاصة بالمشروعات بالمقياس الطبيعي, كما اطلعوا على دعم وتمكين الأمانات المشتملة على ثلاث معدات متنقلة جديدة ذات تقنيات عالية، ومراحل التطوير لشارع عبدالله بن رواحة في الدمام، والشارع الثالث عشر في الدمام "سوق الحب" الذي يعدّ أحد أهم المناطق الشعبية وأقدمها بالمنطقة.وشملت الزيارة أيضاً مركز البلاغات 940 “الذكي”، ومركز الرقابة على عقود النظافة، وغرفة المشاركة المجتمعية، ومركز خدمة العملاء في الأمانة.// انتهى //17:23ت م0152