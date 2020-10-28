الرياض 11 ربيع الأول 1442هـ الموافق 28 أكتوبر 2020م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال.وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16 / 3 / 1442هـ، حتى يوم الأحد الموافق 23 / 3 / 1442هـ على الرابط التالي : https://jobs.sa .// انتهى //17:32ت م0155