القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسالتقى الأمين العام المساعد برئيس بعثة جامعة الدول العربية المكلفة بمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر السفير أحمد رشيد خطابي اليوم بنائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا وذلك لاستعراض الترتيبات التنظيمية والإجرائية المتخذة من جانب وزارة الخارجية بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير إدلاء المواطنين في الخارج بأصواتهم في هذا الاقتراع الوطني في أحسن الظروف وفق الجدول الزمني المحدد لهذا الغرض.وأفادت الجامعة العربية في بيان اليوم أن السفير لوزا أكد خلال اللقاء أن هذه الانتخابات بالنظر لتحديات الوضع الصحي المرتبط بجائحة "كورونا" وما تفرضه من قيود وإجراءات احترازية تجري عن طريق البريد السريع بإشراف السفارات والمراكز القنصلية بالخارج، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تميزت بالسلاسة والانتظام وإقبال متزايد على المشاركة في العملية الانتخابية في مناخ من الشفافية والمصداقية.كما اطّلع رئيس بعثة جامعة الدول العربية على الاستعدادات الجارية لاستكمال المسلسل الانتخابي مع انطلاق المرحلة الثانية من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل التي ستشمل 13 محافظة مصرية، عادّا أن تخصيص مقاعد للمواطنين المصريين بالخارج طبقاً لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكرس عمق روابط انتمائهم، ويترجم اهتماماتهم بقضاياهم الوطنية في تماثل مع توجهات الدولة وحرصها على تمثيل جميع فئات المجتمع في هذه المؤسسة الدستورية ذات الصلاحيات الأساسية على المستويين التشريعي والرقابي.من جانبه، أشاد السفير خطابي بالدور الفاعل لوزارة الخارجية وبعثاتها عبر العالم من خلال ما تبذله من جهود متواصلة وترتيبات محكمة، وفق الأنظمة القانونية المعمول بها في مجال الممارسة الانتخابية، مؤكداً أهمية تمثيل هذا المكوّن الوطني في البنيان الدستوري بما من شأنه تعزيز وتوسيع قاعدة التمثيل الديموقراطي وفسح المجال أمام إشراك حقيقي لجميع الشرائح المجتمعية في تدبير الشأن العام، بمن فيها المواطنين المصريين بالخارج.// انتهى //17:39ت م0156