القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستم اليوم خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي المنعقدة حضورياً بمقر جامعة الدول العربية انتخاب رؤساء اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي ونوابهم، حيث تم انتخاب يوسف محمد رحمانية (الجزائر) رئيسا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما تم انتخاب النائبة شذى النقبي (الإمارات) نائباً لرئيس اللجنة.وتم انتخاب النائب ظافر العاني (العراق) رئيساً للجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، والنائب سالم الأبيض (تونس) نائباً لرئيس اللجنة، أما لجنة الشئون الاقتصادية والمالية فقد تم انتخاب النائب أنصاف علي مايو (اليمن) رئيساً، والدكتور عبد السلام نصية (ليبيا) نائباً لرئيس اللجنة، أما لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والشباب والمرأة فقد تم انتخاب الدكتورة مستورة عبيد الشمري (المملكة العربية السعودية) رئيسا للجنة، وشاطية الجمل (مصر) نائباً لرئيس اللجنة.وعقدت اللجان الأربع الدائمة بتشكيلاتها الجديدة اجتماعات لها في مقر الجامعة العربية، حيث ناقشت كل لجنة خطة عملها للعامين المقبلين، أما لجنة الشؤون الاقتصادية فقد ناقشت -إلى جانب خطة عملها- مشروع موازنة البرلمان العربي للعام المقبل.وقد رفعت اللجان الأربع تقاريرها إلى هيئة مكتب البرلمان العربي بعد تشكيله في وقت لاحق اليوم لإقرارها.// انتهى //17:42ت م0157