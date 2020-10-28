قلنسية 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 62 طنًا و 595 كيلو غراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية قلنسية التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، استفاد منها 3,510 أفراد.ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية الذي يهدف إلى تمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظات يمنية من الحصول على أمنهم الغذائي.// انتهى //17:57ت م0158