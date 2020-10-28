نجران 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في منطقة نجران خدماتها لأكثر من 28 ألف مستفيد منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" 15800 مستفيداً عبر 8 عيادات موزعة في مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز "تأكد" 12400 مستفيد عن طريق مسار السيارات.وتقوم عيادات تطمن بإستقبال من يعانون أعراض كورونا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق"، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الإستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق " صحتي ".// انتهى //18:03ت م0159