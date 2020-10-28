الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسنظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام ورشة عمل بعنوان "احترام الملكية الفكرية في الاتصال المؤسسي", بحضور أكثر من 160 ممثلاً من القطاع العام والخاص للتوعية بحقوق الملكية الفكرية وتعزيز احترامها وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل.وعدّ معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إدارات الاتصال المؤسسي في مختلف القطاعات (الصوت والرسالة والصورة) التي تمثل الجهات، داعياً جميع الإدارات والعاملين في المجال الإعلامي إلى رفع شعار احترام الملكية الفكرية في كل أعمالهم ومنجزاتهم.من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن اللقاء خصص لإدارات الاتصال المؤسسي كونها ترتبط بشكل أو بآخر بالملكية الفكرية, حيث يكمن الارتباط في المخرجات الاتصالية والإعلامية التي تظهر بها الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى كونها الواجهة الرئيسية لها, مهيباً بجميع الجهات من القطاع الحكومي والخاص مراعاة حقوق الملكية الفكرية.من جهته تحدث نائب مدير مركز التواصل الحكومي الأستاذ أحمد آل فاضل عن أهمية الملكية الفكرية في عمل إدارات الاتصال المؤسسي بالأجهزة الحكومية مؤكداً حرص مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام على المشاركة في تنظيم هذه الورشة لأهميتها البالغة في إتمام جهود قطاعات التواصل والإعلام بالأجهزة الحكومية إذ يأتي ذلك انطلاقاً من دور المركز في تعزيز التكامل والتناغم مع الشركاء من الأجهزة الحكومية.واستعرضت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في ختام الورشة الدليل التوعوي للملكية الفكرية الموجه إلى إدارات الاتصال المؤسسي, موضحة أن الدليل يساعد الجهات للامتثال بأنظمة وقوانين الملكية الفكرية.// انتهى //18:06ت م0160