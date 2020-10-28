عمّان 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61942 إصابة.وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1266 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 32 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 700 حالة.// انتهى //18:23ت م0162