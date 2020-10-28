الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأنهت وزارة الصحة تدريب 89 طبيب سكّر (من مراكز السكر ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في جميع مناطق المملكة) ضمن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومركز جوسلين للسكر التابع لكلية الطب في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية, حيث تسعى الصحة من هذه البرامج التدريبية إلى تطوير ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية لمرضى السكر.وتم منح الأطباء شهادات تدريبية معتمدة من مركز جوسلين بعد إتمامهم لجميع متطلبات التدريب بنجاح، وذلك خلال حفل التخرج الافتراضي الذي أقيم اليوم.// انتهى //18:24ت م0165