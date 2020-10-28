المدينة المنورة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستمكن مستشفى أحد في المدينة المنورة من إجراء تدخل طبي عاجل أسهم بفضل الله في إنقاذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد أدى إلى وضعه على جهاز تنفسي بدعم عالي جداً, حيث قام الفريق الطبي بتركيب جهاز الإيكمو لدعم الجهاز التنفسي ورفع نسبة الأكسجين للدم لإنقاذ حياته.وتعد هذه المرة الثانية للفريق الطبي للقيام بتدخل العاجل لإنقاذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد جداً.// انتهى //19:03ت م0174