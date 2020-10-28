بريدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأقامت جامعة القصيم مُمثلة بمركز الوثائق والمخطوطات أمس، دورة تدريبية -عن بعد- بعنوان "دور ضباط وضابطات الاتصال لحصر الوثائق التخصصية بالجامعة"، بهدف تعريف مشرفي وضباط الاتصال بالجهات المختلفة بالجامعة بأنظمة ولوائح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وأهمية توثيق جميع المستندات والوثائق التاريخية للجامعة منذ نشأتها عن طريق المركز.وتطرقت الدورة إلى نظام الوثائق والمحفوظات، وأسباب إنشاء المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتطبيق الأرشفة والتعاملات الإلكترونية الحكومية، واللوائح الخاصة بتنظيم الوثائق، ودور مركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة، ودور ومسؤولية المركز، واستعراض تعريفات عامة عنه، والأوعية الورقية المراد استخدامها من حيث الجودة، وأنواع الوثائق، ومهام ضباط وضابطات الاتصال بمركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة.// انتهى //19:03ت م0175