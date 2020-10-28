أبوظبي 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.وبحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف الجوانب، إضافةً إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.كما استعرض الجانبان تطورات انتشار جائحة "كورونا" وسبل مواجهة تداعياتها، وجهود البلدين والمجتمع الدولي في الحد من آثارها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.// انتهى //19:07ت م0176