بيروت 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسكشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن أن الحكومة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حالياً.وجدد الرئيس بري في تصريح له اليوم التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي فقط من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان.وأكد أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا النظر إلى أنه آن الأوان لأن يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل أن يكون منتمياً لمذهبه، لكن الطائفية نقمة.وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يُخطَّط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.وأعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن تفاؤله حول مستقبل لبنان قائلاً: "أنا متفائل حول مستقبل لبنان، لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه".وأضاف: "أنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة، لكن المهم أن لا نيأس وأن نبدأ بعملية الإنقاذ من خلال محاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين إصلاحية أقرّها المجلس النيابي وعددها 54 قانوناً".// انتهى //19:11ت م0177