عرعر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساستضافت جامعة الحدود الشمالية اليوم ورشة عمل عن حماية المال العام -عبر الاتصال المرئي- بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ضمن مبادرة "وطننا أمانة" المرحلة الثانية، التي أطلقتها الهيئة تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".وتهدف فعاليات الورشة إلى التوعية بمفهوم المال العام والأنظمة ذات العلاقة، ومناقشة عدد من المحاور كالتعريف بمفهوم حماية المال العام، ومناقشة الأنظمة والآليات المتعلقة بحماية المال العام، والاعتداء على أراضي الدولة، وأساليب الرقابة على المال العام، ونظام مباشرة الأموال العامة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد الشهري , أن الجامعة تسعى لتنويع مصادر الدخل والمتابعة والرقابة المالية باستخدام أحدث التقنيات والبرامج المحوسبة، وتوجيه الإنفاق إلى أولويات التحسين والتطوير الأكاديمي وتعزيز مكانة وسمعة الجامعة العلمية وتوطين وسعودة الوظائف بنسب مرتفعة .// انتهى //19:15ت م0179