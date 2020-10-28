حائل 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساختتمت اليوم, أنشطة حملة حائل وردية التي نظمتها الجمعية الأهلية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة "بسمة" , بحضور وكيل إمارة حائل المساعد للشؤون التنموية صالح المطيري.واستعرض خلال حفل الاختتام أنشطة وفعاليات الجمعية خلال حملة حائل وردية, ثم شاهد الحضور فيلماً عن مناشط الجمعية والبرامج التوعوية القائمة.وأشاد وكيل إمارة حائل بجهود الجمعية لرعاية مرضى السرطان, ونجاح حملة حائل وردية.// انتهى //19:18ت م0181