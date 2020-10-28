الأمم المتحدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي-إن، التزام بلاده بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى درجة الصفر بحلول عام 2050.وأكد غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أن هذا الإجراء خطوة إيجابية للغاية على الطريق الصحيح تأتي بعد إعلان كوريا الجنوبية عن صفقتها الخضراء الجديدة النموذجية في شهر يوليو.// انتهى //19:29ت م0184