القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأثنى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على الدور المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في قيادتها لجهود الوساطة التي أفضت إلى التوقيع على "اتفاق جوبا للسلام" بين الحكومة والحركات المسلحة في السودان.وأوضح بيان للجامعة اليوم أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء مع وزير الريّ بجمهورية جنوب السودان مناوا بيتر جاتكووث -الذي يقوم حالياً بزيارة حالية للقاهرة- عن اعتزاز الجامعة العربية بالعلاقات المتميزة التي تربطها بجنوب السودان.وأشار البيان إلى أن وزير الريّ بجنوب السودان ثمن عالياً من ناحيته العلاقات التي تربط بين جنوب السودان والجامعة وعبّر عن تقدير بلاده الكبير للدعم الذي تتلقاه من الجامعة ودولها الأعضاء في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب السودان، مؤكدا في هذا الصدد تطلع جنوب السودان لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب العربي في شتى المجالات ذات المنفعة المشتركة، وخاصة في مجال المشروعات الزراعية، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية، وزيادة التبادل التجاري بين العالم العربي وجنوب السودان.// انتهى //19:33ت م0185