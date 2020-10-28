القاهرة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسعقدت منظمة المرأة العربية ومنتدى المستثمر العربي العالمي اليوم دورة علمية افتراضية خاصة بقضايا النساء بعنوان "منتدى النساء والاستثمار" بمشاركة 20 متحدثا من مختلف الدول العربية.وأكدت المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فاديا كيوان في كلمتها أن المنتدى يشكّل بوابة للعرب على العالم، مما يزيد من بريق المرأة في مجال الاستثمار من أجل التقدم كدول عربية في الاقتصاد القادر على الإسهام العالمي في التنمية المستدامة، مشيدة بمبادرة الشراكة بين المنتدى والمنظمة التي انطلقت في العام الماضي.واستهدف المنتدى إيجاد منصة افتراضية يجتمع تحت مظلتها نخبة متميزة من الباحثين والباحثات والمهتمين بقضايا النساء من جميع القطاعات للناطقين باللغة العربية على مستوى العالم لاستعراض المسائل الرئيسية التي تقلق النساء وتشغل المجتمعات وأصحاب القرار.// انتهى //19:35ت م0186