الشقيق 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأطلق رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب مقعد بن محمد السبيعي، بمقر المركز اليوم ، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالشقيق موسى الشقيقي.وتستهدف الحملة جميع الممارسين الصحيين وذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد والأمراض المزمنة الأخرى، بالإضافة إلى الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل، بمختلف فئاتهم العمرية.وأكد السبيعي أهمية تنفيذ الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع.// انتهى //20:54ت م0190