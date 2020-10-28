أحد المسارحة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسنظمت جمعية تميز الشبابية بمحافظة أحد المسارحة ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، دورة تدريبية بعنوان " الريادة الاجتماعية " ، بمشاركة أكثر من 100 متدرب .وهدفت الدورة، التي قدمها المدرب خالد صفحي ، إلى التعريف بمفهوم الريادة الاجتماعية وبعض الآليات لتخطيط هذا النوع من المشروعات والسمات الأساسية للريادة الاجتماعية .// انتهى //21:02ت م0192