اجتماعي / "الريادة الاجتماعية" دورة تدريبية بأحد المسارحة
الأربعاء 1442/3/11 هـ الموافق 2020/10/28 م واس
أحد المسارحة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
نظمت جمعية تميز الشبابية بمحافظة أحد المسارحة ، اليوم عبر الاتصال المرئي ، دورة تدريبية بعنوان " الريادة الاجتماعية " ، بمشاركة أكثر من 100 متدرب .
وهدفت الدورة، التي قدمها المدرب خالد صفحي ، إلى التعريف بمفهوم الريادة الاجتماعية وبعض الآليات لتخطيط هذا النوع من المشروعات والسمات الأساسية للريادة الاجتماعية .
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21:02ت م
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