الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا غدًا الخميس مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.ويستضيف "الأخضر" منتخب البحرين عند الخامسة والنصف مساءً، على ملعب نادي النهضة بالدمام.وعلى الصعيد الميداني، أجرى المدرب مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، حيث قُسّم اللاعبين خلالها إلى مجموعتين، لعبت الأولى مراناً على الكرات الثابتة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً يعزز ويقوي مهارة الاستحواذ على الكرة لدى اللاعبين.// انتهى //21:11ت م0194