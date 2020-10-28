حائل 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات سوق تمور الفنخاء في نسختها الثالثة بمدينة الكهفة بمنطقة حائل، والتي تنظمه بلدية مدينة الكهفة على مدى عشرة أيام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.وشهد سوق تمور الفنخاء منذ ساعات الصباح الأولى إقبالاً كبيراً من المزارعين وتجار التمور والمتسوقين للمشاركة ومشاهدة أنواع التمور ومشتقاتها، والتي شاركت بها 42 مزرعةً بأصناف من التمور قرابة 25 صنفاً، إضافة إلى العروض التسويقية ومتابعة جزء من حركة البيع والشراء، والاستماع إلى الباعة وأخذ آراءهم حيال أصناف التمور المتنوعة التي تتميز بها مدينة الكهفة.وأكد رئيس بلدية مدينة الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري، أن تنظيم سوق " تمور الفنخاء" يأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات للمزارع والتاجر والمستهلك، من حيث دعم وتسويق التمور التي تعدّ رافداً اقتصادياً مهماً، إضافةً إلى توفير البيئة الملائمة لرفع العوائد المادية للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين، وضبطٍ لجودة التمور لضمان سلامتها من المبيدات والمخالفات الصحية، مضيفاً أن المهرجان يهدف إلى تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعات ذات العلاقة مع المزارعين والمواطنين وصولاً إلى تحقيق الهدف الرئيس لتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور.وأبان الشمري أنه وُفرت عدد من المحال للمزارعين وعدد من العمالة والسيارات والمياه، وتنظيم الساحات والمسارات لتسهيل الحركة المرورية خلال الفعاليات، مشيراً إلى أن هنالك عدداً من البرامج والنشرات العلمية والصحية التي تهتم بالتمور ومنتجاتها، مقدماً شكره وتقديره لكافة اللجان المشرفة نظير ما قدموه من أعمال، وتسخير كافة الإمكانات لإقامة هذه الفعاليات، وتطبيق كافة الإجراءات الصحية وتعزيز الوعي لكافة شرائح المجتمع.// انتهى //21:16ت م0195