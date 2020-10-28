الرباط 11 ربيع الاول 1442 هـ موافق 28 اكتوبر 2020 م واسشاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- في الملتقى الافتراضي حول "مستقبل التعليم ما بين التعايش والتعافي"، الذي عقدته اليوم وزارة التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية المتخصصة، وعدد من الخبراء والمستشارين في مجال التعليم.ومثل المنظمة في هذا الملتقى مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي الدكتور قيس الهمامي، الذي أكد ضرورة تركيز المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية في مجهوداتها على تطوير رؤية شاملة واستشرافية لمستقبل التعليم في العالم الإسلامي، ووضع خطة استراتيجية لضمان توفيره بطريقة عادلة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.وأشار إلى أن مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي بصدد إنشاء "مختبر الإيسيسكو للمستقبل"، الذي سيكون مجهزا بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيستقطب خبراء ومهندسين من مختلف أنحاء العالم، لإنجاز دراسات تستشرف المستقبل وتجد حلولا ملموسة للقضايا الراهنة، وسيعمل على إعداد معجم لتوحيد المصطلحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع مختلف الجامعات داخل وخارج العالم الإسلامي.// انتهى //21:18ت م0198