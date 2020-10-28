المنامة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساستقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم في قصر الصخير معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الذي يزور البحرين حاليًا.وأفادت وكالة أنباء البحرين بأنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الخليجي، خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون، لتحقيق تطلعات وطموحات شعوبه الشقيقة نحو المزيد من الرقي والتطور والرخاء.// انتهى //22:13ت م0208