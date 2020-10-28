تبوك 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واستنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك غداً، معرضاً للفن التشكيلي، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية ممثلة بلجنة سيدات الأعمال، وبمشاركة اللجنة الخيرية للرعاية الصحية بتبوك.وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بتبوك ماجد العنزي أن الجمعية تشارك بحسها الإنساني، ودورها المجتمعي، لإثراء المحتوى التوعوي، وتعظيم الأثر الإيجابي للفنان في توظيف فنه لتوعية المجتمع ، مبيناً أن البرامج التي تقدمها الجمعية بالتعاون مع شركائها ، تمتلك معايير هادفة لتعزيز قيم المجتمع السامية ، ونشر ثقافة الذوق العام والوعي الفني الهادف ، مقدماً شكره وتقديره للغرفة التجارية الصناعية واللجنة الخيرية للرعاية الصحية لمشاركتهما في دعم هذه الفعالية والمساهمة في تثقيف المجتمع.// انتهى //22:25ت م0209