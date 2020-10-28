عرعر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد "بنات" برنامجاً تدريبًا عبر الاتصال المرئي بعنوان "الإرشاد وقت الأزمات"، واستهدف المرشدات الطلابيات بمدارس المنطقة.وتناول البرنامج الذي قدمته مشرفة الرعاية السلوكية الدكتورة حمدية العنزي، عدداً من المحاور، من أبرزها التعريف بالأزمات وأنواعها، وأسبابها، ودور الإدارة المدرسية، والإرشاد الطلابي في إرشاد الأزمات، إضافة إلى توضيح المهارات اللازمة للأزمات ، وقواعد التعامل معها "خطوات التدخل إرشادياً "، ودور المعلم في الظروف الصعبة.// انتهى //22:32ت م0211