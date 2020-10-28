المنامة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساستقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم في قصر الصخير وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بمناسبة زيارته للبحرين.وأوضحت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال الاستقبال تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره جهود الوزير مارك إسبر في تعزيز علاقات التعاون البحرينية الأمريكية في الجوانب العسكرية والدفاعية.// انتهى //22:42ت م0213