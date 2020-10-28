مكة المكرمة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسشارك 636 من رواد الأعمال اليوم، في ورشة نظمتها عيادات الأعمال عبر منصة نماء، ضمن فعاليات يوم الأعمال بعنوان "المنظومة الاقتصادية لريادة الأعمال"، قدمها مستشار إدارة الحاضنات والمسرعات فؤاد فاضل بسيوني.وسلّطت الورشة الضوء على أهمية مكونات منظومة ريادة الأعمال السعودية، المشتملة على جهات حكومية وجامعات وجهات دعم المنشآت وحاضنات ومسرعات الأعمال ومزودي الخدمة، ومقدمي الدعم التقني وخدمات الموارد البشرية والمالية واللوجستية، إلى جانب جهات الاستثمار والجهات الخاصة.وتناول بسيوني مراحل تطوير المشاريع والتي تبدأ بالرؤية والمثابرة، ثم مرحلة تسريع الأعمال، ثم مرحلة تنمية الشركات، مستعرضاً مزايا حاضنات الأعمال، والتي غالباً ما تقدم خدماتها لمدد زمنية مفتوحة برسوم، وتشمل الخدمة مختبرات تقنية ويمكن الالتحاق بها عدة مرات، فيما تتميز مسرعات الأعمال المشاركة في رأس المال بمقابل نسبة وتكون برامج لمدة زمنية محددة، وتتميز بوجود فريق العمل إلى جانب الفرص الاستثمارية.ونوّه المشاركون في الورشة بضرورة أن يعمل رواد الأعمال على تجاوز مراحل تطوير المشروع، في سبيل تحقيق شركاتهم الناشئة الناجح الأمأمول، مع الأهتمام الكبير بوضع الميزانية بشكل صحيح، والحرص على تسويق المنتج أو الخدمة، والاختيار الدقيق لإدارة فريق العمل، والتعامل وفق أسس قانونية سليمة.// انتهى //23:21ت م0222