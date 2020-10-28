تبوك 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسبدأت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة تبوك اليوم، بتوزيع ١٠٠ سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها.وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات، أن الهدف المنشود من هذه المبادرة، يتمثل في تلبيتها لاحتياجات المستفيدين، مؤكداً أن السلال الغذائية حوت جميع ما تحتاجه لأسرة، منوّهاً بدعم المساهمين بهذه المبادرة الإنسانية، ومثمناً لهم حرصهم واهتمامهم بخدمة المجتمع.ودعا بن نبات رجال الأعمال والميسورين من أبناء المنطقة، إلى دعم برامج اللجنة ومناشطها، ذات الأثر الإيجابي الكبير في حياة الأسر المستفيدة، لاسيما المفتقدة لعائلها، ومناشداً الجميع بالتعاون لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي ودوام التعامل به في الأوساط المجتمعية بوصفه قيمة إنسانية عظيمة طالما ميّزت أبناء هذه الوطن المعطاء.// انتهى //23:29ت م0223