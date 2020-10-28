واغادوغو 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسوقع مرشحو الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو، المقررة تنظيمها في 22 نوفمبر المقبل، على ميثاق شرف للتعهد بالعمل معا من أجل حملة انتخابات سلمية.وأفاد وزير الأمن في بوركينا فاسو، كليمنت ساوادوجو، وممثل الرئيس روش مارك كريستيان كابوري - الذي يسعى لولاية ثانية، بأن هذا الميثاق الذي وُقع، سيجعل الجميع ملتزمين بتنفيذ حملة سلمية وفي إطار احترام متبادل وقيادة حملة حضارية في البلاد.من جانبه، أكد زعيم المعارضة البوركينابية، زفيرين ديابري، مرشح حزب "اتحاد من أجل التقدم والتغيير" أن "هذا الميثاق يعد التزامًا بالامتثال لعدد معين من قواعد السلوك الحسن، وتجنب أي سلوك آخر من المحتمل أن يشوه الانتخابات.ويتنافس 13 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية التي ستنظم بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، التي تبدأ حملتها الانتخابية في 31 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي في 20 نوفمبر المقبل.// انتهى //23:36ت م0224