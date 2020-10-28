الجزائر 11 ربيع الأول 1442 هجري الموافق 28 أكتوبر2020 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبد المجيد تبون نقل إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة" وذلك بناء على توصية الفريق الطبي.وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت يوم أمس إدخال الرئيس تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بالعاصمة الجزائرية، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق.// انتهى //23:37ت م0225