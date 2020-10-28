الباحة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسناقش مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة شايق بن محمد الشايق بمكتبه اليوم، مع وفد مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة، وضع الجمعيات التعاونية بالمنطقة، وبحث في ذات الوقت الآليات المثالية لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه العمل التعاوني وتعترض تطوره ونجاحه.واستعرض اللقاء جملة من المقترحات المتضمنة حلولاً ناجعة، من شأنها تحقيق كامل أهداف هذا النوع من الأنشطة، بما يضمن لتلك الجمعيات تقديمها أعلى مستوى من خدماتها لمستفيديها، إلى جانب التطرق لفرص تطوير العمل التعاوني بالمنطقة، وهو ما بادر به المجلس خلال اللقاء، بالتزامه واستعداده لتقديم الدعم الذي يسهم في مزيد من الفاعلية والحراك الذي يخدم عمل الجمعيات التعاونية، بما يحقق الأهداف التنموية بمنطقة الباحة.// انتهى //23:44ت م0228