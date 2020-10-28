الرياض 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة المقدم فهد بن فرج عبدالحميد ، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر ، وذلك على بعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث ، حيث قُدمت المساعدة اللازمة لهما ، وقُطر قاربهما إلى مرسى العزيزية.// انتهى //23:47ت م0229