ينبع 11ربيع الاول 1442هـ الموافق 28أكتوبر 2020م واسشارك مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم في أعمال المرحلة الرابعة من البرنامج التدريبي "ممارس القيادة المدرسية 1، 2" الذي ينظمه قسم التدريب والابتعاثات على فترات زمنية متتالية عبر برنامج منجز، مستهدفًا 146 من قادة ووكلاء المدارس، بواقع 7280 ساعة تدريبية.وأكد العطوي لقادة ووكلاء المدارس أهمية تطوير المهارات القيادية لصناعة بيئة مدرسية إيجابية، وتنمية القيم الإنتاجية، والتخطيط علميًا لعملية التغيير في إطار رؤية المملكة 2030 ، وترتيب الأولويات استنادًا إلى أولويات الوزارة وإدارة التعليم واحتياجات الطلاب والمجتمع المحيط بالمدرسة، موضحًا أن قائد المدرسة لديه الإمكانية الحقيقية في الارتقاء بجودة المدرسة وتحسين أدائها بصورة أفضل, مشيرًا إلى أن القيادة قدرة على إنجاز أهداف مرسومة للوصول إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية المشتركة، مثمنًا الجهود المبذولة والدور الكبير لقادة المدارس في دعم المجتمع التعليمي و استثمار دور الأسرة في التواصل الدائم مع المدرسة في المرحلة الحالية خلال هذا الظرف الاستثنائي للتعليم عن بُعد .وأوضح رئيس قسم التدريب والابتعاث عارف بن جمعة الذبياني أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج المتعددة التي تستهدف ممارسي القيادة ضمن برامج بناء القوى البشرية لتحقيق مفاهيم القيادة المدرسية، وأدوار المؤسسات التربوية في إحداث التغيير في ضوء المجتمع، والأدوار التي يلعبها القائد، والتركيز على القيادة المدرسية وتحديات المستقبل ، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي ممارس القيادة المدرسية "1، 2"يأتي على مراحل متتالية، بواقع ثلاثة أيام لكل برنامج ، ويتطلب الحصول على البرنامج "2" أن يكون المتدرب قد حصل على ممارس "1"، مستهدفًا قادة ووكلاء المدارس بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها .وأبان الذبياني أن البرنامج تضمن عدة محاور منها: قيادة التغيير، وقيادة عمليات التخطيط، وقيادة عمليات التعليم والتعلم، وقيادة الشراكة المجتمعية، وقيادة جودة التعليم.يذكر أن البرنامج يأتي ضمن مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية ويطلقه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وهو برنامج وزاري يحقق رؤية المملكة لتجويد التعليم، ويصنع قادة التغيير في المدارس، ويسهم في بناء المدارس كمنظمات متعلمة تنهض على العمل التشاركي، وشراكة المدرسة مع المجتمع لتحقيق أهداف الرؤية، ويسعى إلى تمكين صناع التغيير في مدارسهم من تحقيق التمكين لكوادر المدرسة المهنية التعليمية.من جهة أخرى نظمت إدارة تعليم ينبع اليوم لقاء تعريفيًا بعنوان " إضاءات حول مستجدات الأمن والسلامة " الذي نفذتهُ إدارة الأمن والسلامة المدرسية ـ بنات ـ عبر برنامج zoom وقدمه مشرفات الإدارة بالتنسيق مع وحدة تطوير المدارس، بهدف رفع مستوى الوعي تجاه الأمن والسلامة، والمهارات الأساسية المهنية، وكيفية تطبيقها وفق معايير جودة الأداء، والحث على التقيد والالتزام بمبادئ الأمن والسلامة في المنشأة التعليمية، وذلك بحضور أكثر من 90 منسقة من منسقات الأمن والسلامة بمدارس البنات بالمحافظة، وأوضحت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم ينبع رافعة محفوظ الغامدي أن اللقاء ناقش عدة محاور تضمنت: البروتوكول الوقائي فيما يخص الأمن والسلامة، ومهام منسقة الأمن والسلامة المدرسية، ونظام البلاغات الإلكتروني وكيفية تعبئة البلاغ، وشرح كيفية تحديث استمارة السلامة المدرسية في نظام نور، ونوع الخطط المتعلقة بالأمن والسلامة، وأهم الملاحظات والمخالفات لاشتراطات الأمن والسلامة في المبنى المدرسي، والأمن والسلامة في منصة مدرستي، وشرح مفصل لاستخدام لوحة التحكم وجهاز الإنذار، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن والسلامة بتعليم المحافظة قد حرصت منذ بداية العام الدراسي على توجيه القائدات المدرسية ومنسقي الأمن والسلامة في المدارس إلى تفقد المبنى المدرسي ومعالجة المخاطر إن وجدت، والتأكد من توفر جميع وسائل السلامة المدرسية وصلاحيتها.//انتهى //23:50ت م0230