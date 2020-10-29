المنامة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساجتمع صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم بوزير الدفاع الأمريكي مارك توماس إسبر بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.وأفادت وكالة أنباء البحرين بأنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية، و مواصلة التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين في إرساء دعائم وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما بُحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:31ت م0234