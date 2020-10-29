باريس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلنت فرنسا اليوم عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له "إنه جرى اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة".// انتهى //01:00ت م0235