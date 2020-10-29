عام / فرنسا تعلن إعادة فرض الحظر العام من يوم الجمعة المقبل
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
باريس 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت فرنسا اليوم عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له "إنه جرى اتخاذ هذا القرار بسبب زيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) واكتظاظ المستشفيات بسبب الجائحة".
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