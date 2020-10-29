عمّان 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، أعمال الدورة الـ 75 برئاسة الأردن.وتضمن جدول أعمال الدورة الـ 75، متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 وأبرزها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء للعام المقبل والموضوعات التي ستتم مناقشتها في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته القادمة.وقال رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للدورة الحالية وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح : " إن الدول العربية تمر كما العالم أجمع بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية ومدى تأثيرها على الشرائح الهشة والضعيفة في المجتمع، وخاصة الدول التي تستضيف لاجئين ونازحين وما شكله من أعباء إضافية كبيرة على موازنات الدول لمواجهة هذه الكارثة الوبائية".وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين الدول الأعضاء في القضايا الإنسانية والاجتماعية والتركيز على الفئات الأكثر هشاشة, مؤكدا أهمية الشراكات الواسعة مع الجامعات والمراكز العربية ووكالات الأمم المتحدة لتحقيق نتائج مهمة لعمل المركز.من جهتها ، أوضحت الأمينة العامةالمساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بحث عددا من الموضوعات المهمة في إطار صلاحياته، وضمن التحضير لأعمال الدورة الـ (40) للمجلس المقرر عقدها في يناير القادم.وبحث المجتمعون سبل دعم الدول العربية لمواجهة التداعيات الناجمة عن كورونا، إضافة إلى مشروعات، يأتي في مقدمتها إعداد الملف الاجتماعي التنموي للقمة العربية القادمة، ودعم عدد من المشروعات الاجتماعية في الدول العربية.واطلع الوزراء المجتمعون على تقرير الأردن حول تنفيذ قرار القمة العربية، بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي من المنتظر أن يكون أحد أكبر المراكز الإقليمية المتخصصة، حيث سيعمل كذراع فني لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وداعمًا فنيًا للدول العربية لتنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة، وإسهامًا فاعلًا في القضاء على الفقر.// انتهى//01:07ت م0237