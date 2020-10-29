المنامة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع معالي وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ، خلال استقبال معاليه له في مقر وزارة الداخلية في العاصمة المنامة اليوم ، بمناسبة زيارته والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين.وقدم معالي الأمين العام شكره لمعالي وزير الداخلية على ما تلقاه مسيرة مجلس التعاون من دعم ومساندة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس ، مثمناً الدور الكبير الذي يضطلعون به لتعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون.من جانبه أشاد معالي وزير الداخلية بجهود الأمانة العامة والمهام المنوطة بها التي تقوم بأدائها بكل كفاءة واقتدار من خلال دورها التنسيقي الفاعل في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك ، خاصة في المجال الأمني ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - .كما تم استعراض الجهود المبذولة لتوطيد أواصر التنسيق والتكامل بين كافة دول المجلس وتحقيق أهدافها السامية في إطار منظومة التعاون التي تجمع الدول الأعضاء ، وصولا إلى تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.// انتهى //01:13ت م0241