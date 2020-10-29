واشنطن 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 8,752,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 225,985 حالة وفاة.// انتهى //01:16ت م0242