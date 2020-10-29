عام / الولايات المتحدة تسجل 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة بفيروس كورونا
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
واشنطن 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 72,183 إصابة جديدة و901 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 8,752,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 225,985 حالة وفاة.
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