الخرطوم 11 ربيع الأول 1442هـ الموافق 28 أكتوبر 2020م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم في الخرطوم بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان أندري إستمنس.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات, أبرزها إمكانية إسهام النرويج في تنفيذ اتفاقية السلام في السودان, والتحديات التي تواجه السودان خاصة في المجال الاقتصادي, وموضوع خروج بعثة الـ"يوناميد" من دارفور بنهاية العام، ووصول بعثة الدعم للحكومة الانتقالية في السودان "يونيتامس".// انتهى //01:34ت م0243